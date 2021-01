Non, l'OMS ne recommande pas le port du masque uniquement si l'on a des symptômes

Que ce soit sur Facebook ou Twitter, une vidéo mettant en scène une responsable de l'OMS est mise en avant et repartagée. Le Dr. April Baller, spécialiste en santé publique s'exprime au nom de l'organisation et explique que "si vous ne présentez aucun symptôme respiratoire", il n'est pas nécessaire "de porter un masque médical". Et de préciser que "les masques ne doivent être utilisés que par les agents de santé, les soignants ou les personnes souffrant de symptômes tels que la fièvre et la toux".

Les autorités sanitaires françaises feraient-elles du zèle en obligeant un port du masque généralisé ? En réalité, si la séquence relayée en ligne a bien reflété la position de l'OMS, il faut noter que l'organisation a depuis de long mois évolué sur la question, et qu'elle recommande désormais largement de circuler masqué, que l'on présente ou non des symptômes. L'agence Reuters explique ainsi que les images originales datent du 9 mars 2020, à une époque où l'épidémie n'avait pas encore pris l'ampleur que nous lui connaissons et où la position des autorités au sujet des masques était bien moins tranchée.