Non, la mention "ne protège pas des contaminations" ne signifie pas que les masques sont inefficaces

C'est l'un des arguments préférés des anti-masques. En publications ou en commentaires, des internautes partagent sur les réseaux sociaux cette image, qui ne cesse de resurgir, de l'étiquette d'un paquet de masques sur laquelle est encadrée la mention "ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses". Une phrase qui sert d'argument choc pour remettre en cause l'utilité du port du masque dans la lutte contre le Covid-19. Et pourtant, toutes les autorités sanitaires s'accordent à dire que cette mesure, accompagnée d'autres gestes barrières, est utile pour ralentir la diffusion du virus.

Pour tout comprendre, il faut reprendre la liste des différents types de masques que l'on peut trouver en France. Comme nous vous l'expliquions ici, et comme le précise le gouvernement dans une note d'information, il existe trois protections différentes. Les premiers, connus sous les acronymes "FFP1, 2 et 3" sont des "masques de protection respiratoire". Réservés "en priorité" au personnel soignant, ils filtrent entre 80% et 99% des aérosols. Dès lors, ils "protègent" effectivement de "l'inhalation de particules en suspension dans l'air et à fortiori de gouttelettes de plus grosse taille qui pourraient contenir des agents infectieux". Ils permettent de se prémunir de toutes sortes de contaminations.

Ce qui n'est pas le cas des masques de type "chirurgical". Eux évitent au contraire la "projection de gouttelettes émises par le porteur du masque". Lorsqu'elle expire ou lorsqu'elle éternue, une personne malade ne transmet ainsi pas d'agents infectieux. Là aussi, il s'agit d'un "dispositif médical". Réservé, dans un premier temps, au personnel soignant et aux personnes vulnérables, il est désormais utilisé par le grand public.