Non, la police allemande n'a pas incité la population à refuser le vaccin

Pour les opposants à la vaccination, il s'agit là d'un symbole de soutien incontestable, si bien que la vidéo est partagée en France sous le titre suivant : "La police allemande appelle la population a ne pas se faire vacciner". Des images trafiquées ? Non, mais dont l'interprétation est trompeuse. Face à l'émergence de cette fake news outre-Rhin, la police de Francfort où s'est déroulé la scène a apporté un démenti et expliqué qu'elle n'était pas à l'origine de ces discours, des explications confortées par les recherches réalisées par les médias locaux.

"Les lignes bougent !" C'est avec ces mots qu'un internaute français a relayé des images tournées récemment en Allemagne. Une séquence de 3 minutes tournée avec un téléphone portable et sur laquelle on observe depuis la fenêtre d'un appartement une voiture de police qui avance à vitesse réduite. Rien de surprenant en apparence, sauf si l'on monte le son. En effet, des messages anti-vaccins sont proférés à l'aide de ce qui semble être un mégaphone ou un haut-parleur.

La scène s'est en effet déroulée à Francfort, à l'occasion d'une manifestation qui a vu défiler un cortège d'une vingtaine de voitures à travers la ville, rapporte le média RTL. Contrairement à ce que prétendent des internautes, les sons ne proviennent pas de la voiture de police, qui ouvre la voie, mais d'un véhicule qui le suit de près, "un break noir BMW". La police de la ville a confirmé via son compte Twitter qu'elle n'avait rien à voir avec ces messages, et qu'elle ne faisait qu'encadrer la manifestation. L'interprétation de ces images tournées début janvier est donc totalement erronée.

Pour convaincre les plus dubitatifs qui soutiendraient que la police a menti, les médias allemands ont cherché d'autres vidéos de la scène, permettant de visualiser sous un angle différent les faits. Et ils y sont parvenus : un passant, au sol, a filmé le cortège et capturé avec son téléphone une séquence où l'on voit très distinctement le haut-parleur blanc qui équipe le break noir mentionné par RTL. Une voiture participant à la manifestation et qui suit le véhicule de police devant lui, à faible allure.