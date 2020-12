Non, le ministre suisse de la Santé n'a pas rendu visite à des poupées dans un hôpital

Le Covid-19 serait-il une vaste supercherie ? Une épidémie montée de toute pièce par les dirigeants politiques afin d'instrumentaliser les populations et de mieux les contrôler ? Des citoyens en sont persuadés, et n'hésitent pas à soutenir haut et fort cette théorie. Ces derniers jours, une photo les a notamment alertés, un cliché pris en Suisse et qui a rapidement fait le tour de plusieurs réseaux sociaux, au-delà des frontières helvétiques et notamment en France. On y voit le ministre suisse de la Santé, Alain Berset, dans ce qui ressemble très fortement à un hôpital. Il observe des patients allongés, qui s'avèrent en réalité être des mannequins. Pour les internautes, cette photo est plus que suspecte et laisse à penser qu'il s'agit d'une totale mise en scène. Le photographe qui a capturé cette image, en découvrant les détournements dont elle fait l'objet, a tenu à réagir pour rétablir la vérité des faits.