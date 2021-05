Non, les personnes vaccinées ne "transmettent" pas de virus aux autres

Une autre figure de la sphère anti-vaccin francophone cite quant à elle l'existence de "vaccins auto-propagateurs" dans un rapport de la prestigieuse Université John-Hopkins. Sauf qu'encore une fois, c'est une interprétation erronée. Le document, rédigé par cette université de Baltimore devenue la référence pour traquer le coronavirus, permet de faire le bilan sur les technologies existantes afin de répondre aux "risques de catastrophes biologiques mondiales". Est donc notamment relevée l'existence de vaccins "génétiquement conçus pour se disperser dans la population", comme une maladie "transmissible". "Plutôt que de causer maladie, ils confèrent une protection", précisent les chercheurs, "entraînant une rapide immunité généralisée". Certains vaccins, dits "à virus vivants", utilisent en effet cette technique. Le site PolitiFact cite en exemple un vaccin contre la polio et un vaccin antirotavirus. Des produits qui ne sont plus inoculés. Le document n'évoque par contre à aucun moment le Covid-19. Rien d'étonnant, il a été publié en 2018, bien avant la crise sanitaire.

Cette fausse information s'est d'abord largement répandue aux États-Unis. Dès la fin du mois d'avril, des membres influents de la sphère anti-vaccin ont assuré que les produits immunisants étaient des "self spreading vaccines" - autrement dit des "vaccins auto-propagateurs". Entre autre sources, un article publié ce 3 mai sur LifeSite , un site américain qui se proclame "média indépendant". On y lit que "comme ces vaccins expérimentaux créent des 'protéines spike'", les individus vaccinés pourraient "rejeter certaines de ces particules vers des personnes avec qui elles sont en contact étroit", provoquant "des maladies chez eux, y compris chez les enfants". Interrogé sur l'origine de son analyse par USA Today , l'auteur du texte a cité le tweet de la Dr Simone Gold, physicienne californienne bien connue de la sphère anti-vaccin américaine. Elle avait notamment été arrêtée lors de l'assaut du Capitole en janvier dernier.

Ces sources ne prouvent donc rien. Et la rumeur d'un vaccin "propagateur" montre une méconnaissance totale du fonctionnement des vaccins à ARN messager - technologie utilisée par les vaccins Pfizer et Moderna. Comme écrit dans plusieurs articles, celle-ci permet simplement aux cellules du corps d'apprendre comment produire cette protéine "spike", présente à la surface du coronavirus, afin de déclencher une réponse immunitaire et la production d'anticorps. Une action très ciblée et temporaire. "Le temps durant lequel cet ARN va survivre dans les cellules sera assez bref, ce sera l'affaire de quelques heures", résumait ainsi le spécialiste des maladies pulmonaires Dan Culve, sollicité par l'agence AP." Ce que vous faites en réalité, c'est présenter une recette pendant quelques heures au sein de la cellule qui fabrique la protéine."