Non, Pfizer n'a pas commandé des milliers de flacons de vaccin avant l'apparition du coronavirus

Une affirmation relativement partagée, mais qui a pris une toute autre ampleur ce week-end. Invité sur Cnews dans le cadre d'un "débat" entre défenseurs et opposants au vaccin, l'avocat Me Carlos Brusa s'interrogeait sur la manière dont les laboratoires ont pu trouver aussi rapidement ce produit. Une temporalité qui n'a en fait rien de surprenant, comme nous l'avons déjà expliqué ici . Mais pour ce défenseur des anti-vaccins, cette vitesse est suspecte. Et fait partie de ces "choses très ambiguës" qu'il relève dans la recherche médicale. Elle s'ajoute à cette fameuse "perquisition" réalisée en Allemagne. S'il n'accuse pas directement le laboratoire américain de complot, il s'interroge : "Comment se fait-il que le 2 novembre 2019 Pfizer commande déjà des flacons pour un pseudo vaccin qu'aujourd'hui on nous vend comme une création faite pour venir nous sauver ?"

Quant à une éventuelle perquisition, nos recherches dans la presse allemande ne permettent pas non plus d'avoir de plus amples informations sur cette prétendue opération des renseignements allemands. À noter d'ailleurs que, s'il fallait qu'il y ait enquête, celle-ci ne viendrait probablement pas de la Bundesnachrichtendienst. Équivalent de la DGSE en Allemagne, ce service ne s'occupe que du "renseignement extérieur civil et militaire" et non pas des affaires nationales. Schott a également assuré à LCI.fr n'avoir eu "aucun contact" avec les enquêteurs. Cette rumeur, démentie et infondée, semble donc avoir été construite de toute pièce.

