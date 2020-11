Non, une amende de 3.000 euros n'est pas instaurée en Espagne en cas de refus de vaccin

Lors de son intervention télévisée mardi soir, Emmanuel Macron a assuré que lorsqu'il serait disponible, le vaccin contre le Covid-19 ne serait pas rendu obligatoire. Un soulagement pour certains citoyens, qui redoutaient la mise en œuvre d'une telle mesure. Si la France a pris ce parti, d'autres pays vont-ils se montrer plus fermes ? À en croire un article, c'est le cas de nos voisins espagnols : "3.000 euros d’amende pour toute personne qui refuse de se faire vacciner", titre une publication relayée sur les réseaux sociaux . Une présentation trompeuse puisqu'aucune loi n'est encore adoptée, et que seule la région de la Galice est concernée.

Un porte-parole du parti a "accusé les anti-vaccins et les mouvements qui nient les preuves scientifiques", des groupes qui "coûtent des vies", a-t-il estimé. Cette virulence explique sans doute la volonté de prévoir via ce texte des amendes lourdes, de 1.000 à 3.000 euros. À l'heure actuelle, il est encore prématuré de parler d'une mesure en vigueur puisque celle-ci vient d'être annoncée et devra être débattue par les élus régionaux. Un examen devant le parlement qui va retarder la mise en place potentielle (février 2021 est évoqué), mais qui ne compromet pas une adoption puisque Alberto Núñez Feijóo bénéficie d'une majorité absolue.

Il est possible que d'autres infractions soient à l'avenir punies plus sévèrement encore. El Español ajoute que "la proposition du parti galicien établit d'autres sanctions pouvant atteindre 600.000 euros dans le cas des infractions les plus graves. Ne pas porter de masque, par exemple, implique une amende de 100 euros, alors que l'ouverture d'un local lors d'une fermeture obligatoire est considérée comme grave et peut entraîner une sanction comprise entre 3 001 et 60 000 euros."