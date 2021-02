Non, une étude allemande ne démontre pas les effets du port du masque chez les enfants

D'après la publication, le masque provoquerait des maux de tête chez 57% des enfants portant le masque. 49% éprouveraient aussi "moins de bonheur", 44 % une réticence à aller à l'école et 38 % connaîtraient des troubles d'apprentissage. Enfin, 27% seraient victimes de "somnolences" et 42% ressentiraient un "inconfort". Des symptômes, dont certains se révèlent plus alarmants que d'autres, et poussent les auteurs de ce visuel à demander à ce qu'on "laisse les enfants respirer".