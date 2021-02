Non, une étude danoise ne montre pas que le masque est inutile à l'extérieur

Ce n'est pas la première fois que Florian Philippot fait référence à cette étude danoise. Publiée le 18 novembre dernier, il s'en faisait l'écho le jour-même, la partageant à ses abonnés. Plusieurs mois plus tard, il en livre pourtant toujours une interprétation erronée. En effet, l'un des responsables de l'étude a réagi en personne pour expliquer que les travaux menés par son équipe étaient sur ou mal interprétés.

Henning Bundgaard et ses collègues ont suivi "en avril et mai 2020, 4862 volontaires répartis en deux groupes", relate l'agence Science presse. "2392 portaient un masque et 2470 n’en portaient pas. Au bout d’un mois, test antigénique, PCR (tests d’amplification d’acide nucléique) ou diagnostic hospitalier, déterminaient si les participants étaient ou avaient été infectés par le SARS-CoV-2." Les résultats ont été les suivants : 2,1 % de personnes non masquées (53 sur 2470) ont contracté le Covid-19, contre 1,8 % des personnes masquées (42 sur 2393). Soit une différence très légère, presque infime.