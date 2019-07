Notations sur Internet : l'inquiétude des médecins

Un médecin a perdu une bataille face à Google. Débouté ce mardi par la justice, il se plaignait des commentaires déposés à son encontre sur Internet. Ainsi, la question de l'e-réputation des médecins se pose, un peu comme pour les hôtels et les restaurants. Les assurances professionnelles permettent même aux médecins d'accéder à des agences expertes dans ce domaine.



