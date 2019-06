Notre-Dame : un cas d'enfant avec trop de plomb dans le sang détecté à l'Île de la Cité, les riverains invités à consulter leur médecin traitant

"Par précaution", les familles ayant des enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes habitant l’Île de la Cité, sont ainsi invitées par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France "à consulter leur médecin traitant, qui pourra leur prescrire une plombémie". Une consultation de dépistage sera mise en place sur rendez-vous au Centre de diagnostic de l'Hôtel Dieu à partir de mardi pour les volontaires.





L'Agence régionale, chargée de surveiller les conséquences des retombées de plomb après l'incendie, a lancé une "enquête environnementale" pour identifier, dans les lieux de vie de cet enfant, "la ou les causes de cette imprégnation et vérifier qu'elle n'est pas liée à d'autres facteurs" que l'incendie du 15 avril dernier. Selon l'Agence régionale, ce taux de plombémie (dosage du plomb dans le sang) supérieur au seuil réglementaire "impose de s'assurer que les facteurs d'exposition ont bien disparu et de suivre régulièrement la santé de l'enfant".