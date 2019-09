Notre santé : Buzyn, sparadrap pour les urgences ?

La grève des urgences qui a démarré au mois de mars 2019, suite à une agression à Saint-Antoine, n'a pas faibli. En effet, elle a surtout augmenté. Le collectif Inter-Urgences annonce que 239 services sont en grève, soit une urgence sur deux. Beaucoup de syndicats de médecins ont également rejoint le "mouvement paramédical". Suite à un été difficile, la situation devient encore plus tendue. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait annoncé des mesures dans le but de désengorger les urgences. De quoi il s'agit ?



