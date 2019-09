Notre santé : Canicule, dix fois moins de morts qu'en 2003

NOTRE SANTE - Cette année, environ 1 500 morts à cause de la canicule ont été recensés.

Le nombre de surmortalité s'est élevé à 1 435 décès en 2019 à cause de la canicule. Un chiffre qui est en nette baisse, avec 15 000 morts entre le 4 et le 18 août 2003. Ce phénomène concerne essentiellement les personnes âgées. En effet, 974 personnes décédées avaient plus de 75 ans. Le Dr Gérald Kierzeck nous dévoile les stratégies à adopter pour améliorer ces données.



