Notre santé : Détecter les symptômes pour prévenir le cancer de la gorge

NOTRE SANTE - Ce lundi débute une campagne de prévention contre le cancer ORL. "Prenons le cancer à la gorge", tel est le message de sensibilisation du réalisateur Frédéric Petitjean.

Chaque année, on détecte 14 000 nouveaux cas de cancer de la tête et du cou. Ce type de cancer est encore peu connu et encore difficile à détecter car ses symptômes sont quelque peu banals. Mal de gorge, difficulté à avaler, ganglions, aphtes... sont autant de signes annonciateurs du cancer ORL. En cas de persistance de ceux-ci, il est conseillé de consulter un médecin. Plus vite le cancer est détecté, plus vite il se traite. C'est d'ailleurs ce message qu'a voulu faire passer Frédéric Petitjean dans un mini-film pour l'Institut Curie. Le réalisateur, ayant lui-même été atteint d'un cancer de la gorge, a tenu à interpeller le grand public.



