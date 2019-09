Notre santé : Enfants et écrans, attention danger !

NOTRE SANTE - D'après une enquête réalisée par Ipsos, les enfants passeraient de plus en plus de temps devant les écrans.

Les écrans envahissent le quotidien des enfants. Selon une étude Ipsos, les 13-19 ans passent plus de quinze heures par jour devant les écrans. Les 7-12 ans, quant à eux, y consacrent plus de six heures. Et les tout-petits regardent les écrans pour une durée de près de cinq heures par jour. Il est tout à fait normal que les enfants restent longtemps devant ces supports. Certains programmes sont considérés comme des moyens d'apprentissage. Toutefois, s'ils gardent les yeux rivés sur l'écran, le risque de casser le lien social familial est grand. Quels sont les dangers d'une surexposition aux écrans ? Comment y remédier ?



