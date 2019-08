Notre santé : Faut-il craindre une épidémie de rougeole ?

La rougeole est en train de gagner du terrain en Europe. Cette maladie a pourtant été éradiquée dans quatre pays : le Royaume-Uni, la Grèce, la République tchèque et l'Albanie. En effet, ces derniers n'ont pas connu de cas de rougeole depuis les douze derniers mois, puis elle est réapparue. Pour cause, la couverture vaccinale n'est pas optimale, selon une mise en garde de l'OMS. A savoir qu'il s'agit d'une maladie mortelle. Le vaccin contre la rougeole est-il obligatoire ? Qui sont concernés ? Se faire revacciner est-il dangereux ?



