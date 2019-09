Notre santé : Île-de-France, le moustique tigre attaque

NOTRE SANTE - L'Île-de-France est la région la plus touchée par les maladies liées aux moustiques tigres. Daniel Scimeca, médecin généraliste, a fait le point sur les risques que peuvent engendrer ces infections.

Le moustique tigre attaque l'Île-de-France. En effet, plus de 125 cas d'infection à la dengue et au chikungunya ont été recensés dans la région. Seine-Saint-Denis et cinq autres départements sont d'ailleurs placés en vigilance rouge. Selon l'association Vigilance Moustique, l'espèce a proliféré de 42% en un an dans le pays, et 51 départements sont concernés par l'infestation. Ces maladies tropicales que le moustique tigre véhicule sont-elles graves ? Peut-on les soigner ? Et quels sont les symptômes ?



