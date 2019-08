Notre santé : la planète menacée par l'obésité

Selon une nouvelle étude, 1,3 milliard de tonnes de nourritures non consommées sont jetées à la poubelle chaque année. Le gaspillage lié à la surconsommation alimentaire, quant à lui, atteint les 140 milliards de tonnes, soit 100 fois plus que le gaspillage direct. Manger de façon excessive engendre cependant de nombreux problèmes de santé comme l'obésité, le surpoids ou encore les maladies cardiovasculaires. Pour eviter d'en arriver là, manger moins et sainement, en privilégiant les fruits et légumes, est recommandé. La pratique d'une activité physique correspondant à nos besoins réels est aussi de mise.



