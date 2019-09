Notre santé : Nutri-Score, les Français y prennent goût

NOTRE SANTE - Le Nutri-Score devrait-il être obligatoire ? Les professionnels de santé, les sociétés et les associations de consommateurs en ont fait la demande dans une tribune.

Des professionnels de santé, des sociétés savantes et des associations de consommateurs et de patients, disent que la qualité nutritionnelle des produits alimentaires transformés est un enjeu majeur de la santé publique. Ils ont notamment fait une demande dans une tribune pour que le Nutri-Score soit obligatoire. L'idéal pour les ménages serait en effet d'acheter des produits de base et de cuisiner. C'est important de préparer sa nourriture, plutôt que d'acheter des produits bio. Ces derniers nous cachent des composants et des quantités de sel et de sucre qu'on ne devine pas. Comment peut-on s'y retrouver en attendant ?



