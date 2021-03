"Nous aurons peu de doses" : comment expliquer la pénurie de vaccins en France ?

Comment expliquer ce manque de doses ? Pour répondre à cette question, il faut revenir en arrière. Cette pénurie actuelle serait le fruit d'une "erreur qui a été faite en juillet 2020. L'Europe n'y croyait pas, y compris les médecins. On ne croyait pas à l'époque au vaccin ARN messager", soutient le professeur Patrick Berche, microbiologiste et membre de l'Académie de médecine, sur le plateau de LCI. "Il y a eu une erreur stratégique qu'on paie aujourd'hui."

Le spécialiste déroule son argumentaire et met en cause la stratégie adoptée par Bruxelles. "On a négocié pendant quelques mois et on a obtenu à la fin les prix les plus bas." Résultat ? "Nous sommes les derniers servis", reprend le microbiologiste. Cette analyse est partagée par Antoine Flahault directeur de l’Institut de santé globale de l’université de Genève qui estime dans le quotidien régional Ouest-France que "contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni ou à Israël qui ont pris des risques, l’Union européenne a été soucieuse de négocier les vaccins" afin d'obtenir les meilleurs tarifs.