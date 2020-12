"Nous, on est prêts" : le directeur vaccin de Pfizer France détaille les étapes de déploiement du vaccin

Alors qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours ? David Lepoittevin, directeur de l'activité vaccins au sein de la filiale française du laboratoire américain Pfizer, a répondu aux questions de TF1 et nous a dévoilé les différentes étapes de cette opération tant attendue. En effet, le vaccin contre le covid-19 devrait être conservé à une température très basse (- 70 °C) - un défi logistique et technique.

David Lepoittevin : Nous, Pfizer, on est prêt ! Dès qu'on a le "go" des autorités françaises, on va donner l'ordre de départ, sachant que la production est déjà en cours. Il faut que ce soit entériné au niveau local donc on attend la décision de la commission technique de vaccination et celle du gouvernement pour nous autoriser à être mis sur le marché en France. Ça devrait arriver d'ici la fin de la semaine. Comme l'a dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, on peut s'attendre à un début de vaccination dès le 27 décembre. Il faut suivre un processus réglementaire assez précis en France.

On a installé dans chaque conteneur un traceur qui va nous permettre en temps réel et en continu de savoir où sont nos doses et à quelle température elles sont de façon à garantir la qualité de notre produit.

On a installé dans chaque conteneur un traceur qui va nous permettre en temps réel et en continu de savoir où sont nos doses et à quelle température elles sont de façon à garantir la qualité de notre produit. - David Lepoittevin, Pfizer France

Des températures aussi froides pour un vaccin, c'est une première pour Pfizer mais, encore une fois, cela avait été anticipé, on le savait depuis le départ. Tout a été mis en place, pour rendre les choses le plus facile possible en termes de logistique.

Il ne faut pas qu'il y ait de variation de température. On a installé dans chaque conteneur un traceur qui va nous permettre en temps réel et en continu de savoir où sont nos doses et à quelle température elles sont de façon à garantir la qualité de notre produit.

Pour schématiser, nous avons un gros contenant dans lequel on trouve des sortes de boîtes à pizza. Dans chaque boîte, vous allez avoir 195 flacons et dans chaque flacon, cinq doses de vaccin. Ils vont partir de l'usine - en Belgique - pour arriver en France. Notre objectif, c'est d'assurer la qualité et la conservation optimale de notre vaccin. C'est pour cela qu'on va le transporter à des températures assez basses.

Comment le laboratoire Pfizer/bioNtech a-t-il fait pour mettre au point et produire un vaccin aussi vite ?

On est allé très vite car on a beaucoup investi dès le départ. Dans le développement classique d'un vaccin, les étapes se font en séquences car on attend, pour commencer une étape, que la précédente soit terminée. Là on a commencé toutes ces étapes en parallèle. On a pris le risque que les premières étapes ne soit pas validées mais ça nous permettait d'aller plus vite.

Aussi, on a décidé, dès le départ, d'aller sur quatre candidats-vaccins et donc de multiplier les chances d'arriver au bout avec succès dans la mise à disposition d'un vaccin efficace, sûr et bien toléré.

Derrière ce vaccin, il y a des années de recherches sur l'ARN messager. C'est vrai que c'est un vaccin innovant mais c'est une technologie qui est développée depuis de très nombreuses années par beaucoup d'équipes de recherche. Aujourd'hui, on bénéficie de tout ce temps passé derrière la paillasse.