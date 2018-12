Nouvelle épidémie de dengue déclarée en Nouvelle-Calédonie

L’état d’épidémie permet notamment de rendre accessible à tous les tests biologiques de dépistage, qui seront désormais pris en charge par le gouvernement. Et de rappeler les gestes indispensables à la population. Ce virus, qui provoque une forte fièvre et des douleurs articulaires, se transmet par les moustiques. Actuellement, les conditions météorologiques, mêlant la chaleur à l’humidité, sont favorables à leur prolifération. Les autorités sanitaires ont donc lancé un "appel à la vigilance" de la population. Elles rappellent par exemple qu’il est nécessaire de détruire les lieux qui pourraient recueillir l'eau de pluie, et où pondent ces insectes, appelées"gîtes larvaires", qui se situeraient aux abords des habitations.





Les autorités s'inquiètent d'autant plus qu'elles font face à une épidémie de dengue 2, ce qui n'était plus arrivé depuis 1998. La population de l’île est donc peu immunisée. Trois personnes sont hospitalisées à Nouméa et sa banlieue, particulièrement touchée, dont une en réanimation, selon les informations données par Jean-Paul Grangeon, directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, à l’AFP. En 2018, deux personnes ont succombé à cette maladie. L’an dernier, onze personnes étaient décédées à cause de la dengue.