Nouvelle formule du Levothyrox : l’actrice Mylène Demongeot va porter plainte

Mylène Demongeot est atteinte de la maladie d'Hashimoto, une thyroïdite chronique qu’elle soignait depuis quinze ans avec du Levothyrox. Sauf que la formule du médicament a changé en mars 2017, entraînant de nombreux effets secondaires sur certains malades. C’est le cas de la comédienne de 82 ans, connue pour ses rôles dans Les Trois Mousquetaires et Fantômas. Et elle ne mâche pas ses mots dans les colonnes du Parisien où elle a annoncé jeudi avoir décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui.





"Cet automne, je suis passée à la nouvelle formule. J’ai commencé à avoir des maux de tête, des vertiges, des palpitations. Mes ongles s’effritaient comme un mille-feuille, je marchais dans la rue comme une femme saoule. Je me suis dit : ‘A ton âge, ma vieille, c’est normal’". Mais après mûre réflexion, Mylène Demongeot commence à douter. "Ma TSH (l’hormone qui stimule la thyroïde) a toujours été équilibrée : ici à 3,97, une valeur normale. Et sous nouvelle formule, 13,20 ! Énorme. J’ai commencé à paniquer. C’est en me renseignant que j’ai découvert que des milliers de patients -et surtout des patientes- souffraient. J’ai alors décidé de me procurer de l’Euthyrox, l’ancienne version du Levo", affirme-t-elle au Parisien.