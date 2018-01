Nouvelle formule du Levothyrox : plus de 17.000 patients ont signalé des effets indésirables

Les effets indésirables rapportés sont identiques à ceux déjà connus avec l'ancienne formule du médicament, et aucun d'entre eux n'est spécifique à la nouvelle, introduite sur le marché fin mars 2017. Les plus fréquents sont la fatigue, les maux de tête, les insomnies, les vertiges, les douleurs articulaires et musculaires ainsi que la chute de cheveux.