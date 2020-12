Nouvelle souche du Covid-19 : un premier cas détecté en France

Toujours selon la DGS, la personne infectée est asymptomatique, est actuellement isolée à son domicile et "se porte bien". "Les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict", poursuit le communiqué de la DGS, qui indique que "plusieurs prélèvements positifs pouvant faire évoquer le variant VOC 202012/01 sont en cours de séquençage".

Par ailleurs, une procédure a également été mise en place pour les personnes au retour d'Afrique du Sud, "où un autre variant du SARS-CoV-2 circule actuellement de façon active", rappelle le ministère.

Pour rappel, selon plusieurs études présentées au Royaume-Uni, le nouveau variant du coronavirus est plus contagieux que la souche d'origine. Selon une de ces études mises en ligne jeudi, cette contagiosité est supérieure de "50% à 74%" et pourrait avoir des conséquences sur le nombre de décès et d’hospitalisations liées au Covid-19 outre-Manche. Cependant, pour le moment, rien ne démontre que cette variante entraîne des formes plus graves.