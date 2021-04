Nouvelle-Zélande : un cas de covid à l'aéroport après le retour des liaisons avec l'Australie

Un travailleur de l'aéroport d'Auckland a été testé positif, mardi 20 avril, au lendemain du lancement de la bulle de voyage entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Inaugurée lundi 19 avril, cette bulle permet aux habitants des deux pays de circuler librement et sans contrôles sanitaires alors que les liaisons aériennes étaient coupées depuis le début de la pandémie.

Jacinda Ardern a également rappelé que des systèmes ont été mis en place pour gérer ce type de situation sans avoir à prendre des mesures de fermeture, constatant également que l'employé contaminé était un agent d'entretien qui travaillait à bord d'avions en provenance de pays à haut risque de contamination. En Australie, le ministre de la Santé Greg Hunt a réaffirmé qu'il avait "toute confiance" dans la capacité de la Nouvelle-Zélande à juguler l'apparition de cas de Covid-19.

Il faut dire que depuis le début de la pandémie, les deux pays font figure d'exceptions. Grâce à des confinements courts et réactifs et des suspensions de liaisons vis-à-vis de l'extérieur, la Nouvelle-Zélande ne compte que 26 morts et 2600 cas grâce aux mesures drastiques initiées par sa première ministre Jacinda Ardern. Et l'Australie 910 morts et 29.000 cas.