Pic de noyades l'été, notamment chez les enfants : les bons gestes à adopter pour éviter ces drames

Trois frères et sœurs âgés de 9, 10 et 13 ans sont morts noyés dimanche en début de soirée à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), alors qu'ils voulaient se rafraîchir dans un lac interdit à la baignade. Dimanche également, une jeune femme de 24 ans s'est noyée à A Trouville-sur-Mer (Calvados), tandis qu'un enfant de 10 ans a lui été secouru par les pompiers. Une série de drames qui intervient chaque année en France : l'Institut national de veille sanitaire recense ainsi environ 500 noyades par an, essentiellement l'été, avec plus de trois morts par jour rien que sur la période de juin à septembre.





Les jeunes sont particulièrement visés : en France, la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 15 ans, devant les suffocations, les accidents par le feu et les chutes. L’Inpes souligne que les causes de noyades varient en fonction de l’âge de la victime. Chez les moins de 6 ans, elles sont souvent la conséquence d’une chute d’un enfant qui ne sait pas nager et d’un manque de surveillance de l’adulte. Chaque année, l'agence nationale de santé publique rappelle la bonne attitude à adopter pour éviter ce genre de drames :