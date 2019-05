Obésité des enfants : bouger et bien manger pour une meilleure santé

Dans l'Hexagone, l'obésité touche près de 18% des enfants. Un chiffre important qui a poussé les communes et les associations à multiplier les actions de prévention. Mis en place en 2018 à Nogent-sur-Oise, le dispositif "Vivre en forme" consiste à faire faire du sport aux enfants après l'école. Une manière de leur apprendre les bienfaits de bouger et de se dépenser. En 2006, la ville avait également proposé un suivi individualisé avec une diététicienne. Près de 188 enfants en ont bénéficié.



