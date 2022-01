Omicron : 464.769 nouvelles contaminations au Covid en 24 heures, un record en France

Jamais pareil chiffre n'avait été atteint depuis le début de l'épidémie. Ce mardi soir, la France compte 464.769 nouveaux cas de Covid-19 détectés ces dernières 24 heures et se rapproche dangereusement de la barre des 500.000. De l'autre, dans les hôpitaux, le nombre des entrées continue aussi sa hausse, avec 26.526 patients aujourd'hui, contre 25.776 lundi. Parmi eux, 3881 personnes ont été admises en soins critiques. C'est un peu moins que la veille (3913) et que mardi dernier (3969).

"On voit que la vague Delta a vraiment régressé, que la circulation tend à ralentir, et que dans les régions où la vague Omicron a démarré en premier, notamment en Ile-de-France, il y a ce qui semble être le début d’une décrue", a expliqué le porte-parole du gouvernement sur CNews.

Contre le variant Omicron, hautement contagieux, il faut faire cependant faire très attention. "Les mesures traditionnelles n’ont pas véritablement d’impact", assumait, la semaine passée, Olivier Véran sur France Info. Pour le ministre de la Santé et des Solidarités, "quand on fait 370.000 diagnostics un jour donné, on peut considérer qu’il n’y a pas loin d’un million en réalité" voire "plus de 500.000 par jour", admettait-il.

Mais un espoir s'est confirmé ces dernières semaines : Omicron est moins dangereux que les précédentes souches du virus. Il provoque moins d'hospitalisations, à la fois parce que les populations sont mieux vaccinées et parce qu'il est en soi moins virulent.