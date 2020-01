"On a bronzé en faisant un peu de lecture" : à cause d'une suspicion de coronavirus, ils ont passé la journée confinés sur le Costa Smeralda

Ils ne sont pas près d'oublier leur voyage de noces. David et son épouse avaient choisi cette croisière en Méditerranée occidentale pour fêter leur lune de miel. Mais ce jeudi, alors que le bateau sur lequel ils se trouvent était à Civitavecchia, près de Rome, ils n'ont pas mis pied à terre et visiter les rues de la Ville éternelle. Cet Espagnol est resté avec sa femme à bord, confiné comme 7000 autres passagers et membres d'équipage du gigantesque Costa Smeralda, le navire amiral de la compagnie Costa Croisières.

Un peu plus tôt, le médecin de bord signalait aux autorités portuaires la présence à bord d'un couple chinois dont l'épouse était victime de toux et forte fièvre. Des symptômes qui ont conduit à l'activation du protocole sanitaire. Plus personne ne descend, plus personne ne monte.