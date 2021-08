"On ouvre les consciences" : en Guadeloupe, un prêtre prêche pour la vaccination face à la lenteur de la campagne

Pour accélérer la campagne vaccinale, certains veulent appeler à la vaccination jusque dans les églises. "Nous sommes confrontés à un problème de vaccin, de pass sanitaire. Certains sont pour, d’autres sont contre, s’avance prudemment le Père Edouard Silène lors d’une messe, face à un auditoire silencieux, dans le reportage en en-tête. Demandons au Seigneur d’éclairer ces hommes et ces femmes qui se posent des questions." Le curé rassemble chaque jour des dizaines de personnes dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre.

Pourtant, la vaccination peine à décoller. Actuellement, 22% des Guadeloupéens ont reçu une dose de vaccin et 17% d’entre eux ont un schéma vaccinal complet. Des résultats bien en deçà des moyennes nationales, qui s’élèvent respectivement à 68% et 57,5% au 12 août.

La reprise épidémique est telle qu’un confinement strict a commencé vendredi 13 août pour trois semaines en Guadeloupe. Pour cause, l’île enregistre le plus haut taux d’incidence de France : 2217 cas pour 100.000 habitants au 15 août, contre 246 à l’échelle nationale, selon les données agrégées par le site CovidTracker.

Écouté et respecté, il tente à chaque homélie d’orienter les fidèles vers la vaccination, qu’il a lui-même choisie par conviction. "On ouvre les consciences, estime-t-il. On peut inviter [les croyants] à écouter, et laisser le soin aux scientifiques et professionnels de santé d’expliquer, de dire le pourquoi."

Mais même pour ces professionnels de santé, en parler est un combat, car le vaccin suscite toujours de nombreuses méfiances sur l’île. "On compte sur vous", lance Daniel Drumeaux, un pharmacien de la commune des Abymes, à l’une de ses clientes qui ne s’est pas faite vacciner. Visiblement sans grand effet : "J’ai des doutes, tout le monde a peur", confie-t-elle.