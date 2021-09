"On vit des choses très fortes" : dans les hôpitaux, des clowns pour animer le quotidien des enfants

Quand ils débarquent, ces drôles d'invités ne passent pas inaperçus, comme dans le service de pédiatrie de l'hôpital Armand-Trousseau (Paris), où sont soignés des enfants atteints de cancer. Pour Julyan, six ans, c'est la troisième année d'hospitalisation. "C’est très rigolo. À chaque fois, dans l’hôpital, il y a de nouveaux clowns", se réjouit-il, les yeux brillants. "C'est quand même une sacrée animation, car les journées sont super longues. Il sait très bien les jours où ils viennent et c'est quelque chose qu'il attend chaque semaine", confie à TF1 sa mère, Laura Bonaldi.

Si les spectacles sont improvisés, ils demandent une certaine préparation. Avant chaque représentation, les clowns et le personnel soignant travaillent ensemble. "Ces transmissions sont importantes pour qu'on puisse vraiment proposer des choses adaptées par rapport au contexte", explique le docteur Marion Blachez, pédiatre. "Si le clown est là et qu'il arrive à les distraire, à les faire rire, les enfants ne font plus attention à ce qu'on a à leur faire, ils oublient et on peut faire des gestes douloureux, et se passer des médicaments anti-douleur", assure de son côté le professeur Pascal Chastagner, chef du service de cancérologie pédiatrique du CRHU de Nancy.

Pour les parents aussi, ces moments d'intermède constituent une véritable bouffée d'oxygène. "Ça change pour l’enfant, mais aussi forcément pour les parents. Si l’on peut garder une âme d’enfant le plus longtemps possible, c’est sympa les clowns", affirme ainsi Daniel Benoist.