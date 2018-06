Orages : le calvaire des allergiques aux pollens

Tout d’abord car la montée des températures précédant les orages favorisent la prolifération des pollens, qui atteignent un pic dans ces périodes alternant forte chaleur et pluies diluviennes. Ensuite, “car la pluie et l'humidité alourdissent l’air : les pollens transportés par les vents se déplacent beaucoup plus près du sol, ce qui facilite leur respiration et multiplie les cas d’allergies. J’ai d’ailleurs eu plus de consultations ces dernières semaines que d’habitude”, précise encore la médecin.