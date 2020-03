Oui, des masques de plongée Decathlon servent bien de respirateurs en Italie Un masque intégral de plongée transformé en respirateur artificiel en Italie − DR

À LA LOUPE – Des patients atteints par le coronavirus Covid-19 sont-ils équipés de respirateurs fabriqués à partir de masques de plongée Decathlon ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse est oui. Explications.

Avec plus de 6.000 victimes, l'Italie paie un très lourd tribut dans la pandémie mondiale du coronavirus Covid-19. Dans le stade le plus avancé de la maladie, les poumons des malades sont comme attaqués par le virus, ce qui entraîne de grandes difficultés pour respirer. L'installation d'un masque respirateur est alors indispensable pour assurer une bonne ventilation. Or, face aux nombre important de patients, le matériel médical vient à manquer. Une situation qui pousse à l'ingéniosité pour soutenir le personnel médical.

Des photos étonnantes circulent largement sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. On peut voir des patients équipés de respirateurs fabriqués à partir de masques de plongée Decathlon. Ceci n'est pas une fake news : l'idée provient d'un médecin et de plusieurs ingénieurs italiens.

Comment est née cette idée ?

Cette trouvaille est le fruit d'une collaboration entre le docteur Renato Favero, de l’hôpital de Gardone Vol Trompia, et l'entreprise Isinnova, basée à Brecia, dans le nord de l'Italie. Interviewé par le quotidien Corriere della Sera, Alessandro Coraioli, un des inventeurs, raconte. "Le Dr Favero est venu nous proposer l'idée. Il avait entendu parler de notre entreprise par un confrère d'une installation pour laquelle nous créons des valves d'urgence pour respirateurs avec une impression 3D. Nous avons analysé sa proposition et conclu que le masque de Decathlon Easybreath était celui qui correspondait le mieux à sa demande." Isinnova contacte alors la société Decathlon en Italie et, comme l'explique à LCI le porte-parole monde du magasin de sport, "la branche italienne a immédiatement accepté de collaborer avec ces ingénieurs. Nous avons fourni les plans techniques du masque pour les aider."

Quel est ce masque Decathlon ?

Pourquoi les ingénieurs d'Isinnova ont-ils immédiatement pensé au masque de plongée Easybreath ? Ce dernier a été conçu en 2017 par la marque Subea, basée à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). Il est présenté comme "le premier masque facial de snorkeling [randonnée sous-marine, ndlr] pour voir et respirer dans l’eau aussi facilement que sur terre." Le nom Easybreath signifie 'respiration facile' en anglais. Doté d'une vitre unique recouvrant tout le visage, il permet à son utilisateur d'observer facilement les fonds marins, tout en respirant à la fois par le nez et par la bouche. L'air entre et sort via un tuba placé au sommet du masque.

Le masque Easybreath de Décathlon permet à son utilisateur de respirer naturellement, par le nez et la bouche − Subea

Comment fonctionne le masque modifié ?

Après les explications du Dr. Favero sur le fonctionnement d'un respirateur, les ingénieurs ont démonté un masque Easybreath pour évaluer les changements à effectuer. Puis, à l'aide d'une imprimante 3D, ils ont pu fabriquer les raccords de connexion entre le masque modifié et les tubes hospitaliers. "Nous avons fabriqué des produits aussi standards que possible, capables de s'adapter à la plupart des tuyaux utilisés par les hôpitaux," précisent-ils dans Corriere della Sera. Comme on peut le voir sur les nombreuses photos, les Italiens ont retiré la partie supérieure du tuba qu'ils ont remplacée par leur adaptateur imprimé en 3D. La transmission des plans par Decathlon a permis la réalisation rapide des pièces, notamment pour connaître la dimension exacte de la sortie d'air. Le premier prototype a été testé dans deux hôpitaux, à Bresciano et Brescia, et d'après le journal La Repubblica "les résultats sont encourageants." "La valve a été brevetée pour éviter toute spéculation future, mais l'ensemble du projet est disponible en ligne et tout le monde peut télécharger la documentation et imprimer librement la valve, tant qu'ils ne l'utilisent pas à des fins commerciales," souligne Marco Ruocco, l'un des concepteurs. L'utilisation par le patient sera soumise à l'acceptation de l'utilisation d'un appareil biomédical non certifié, à travers une déclaration signée."

Un masque intégral de plongée transformé en respirateur artificiel en Italie − DR

Sur cette image, on voit l'adaptateur de couleur orange sur lequel sont branchés deux tuyaux de respiration.

Des tests existent-ils en France ?

Contactée par LCI, la porte-parole de Decathlon nous confirme que l'entreprise "travaille et accompagne techniquement quelques centres de recherches en France" actuellement. "Nous réalisons des tests", nous précise-t-on. Mais l'entreprise de matériels de sport veut rappeler que si elle est totalement mobilisée pour soutenir toutes les initiatives visant à lutter contre l'épidémie de coronavirus, ses produits ne sont pas à usage médical et appelle donc à la plus grande prudence. D'après la chaîne de télévision RaiNews, la Protection civile de Brescia aurait commandé 500 masques Decathlon ainsi que leurs nouveaux adaptateurs et plusieurs pays européens sont entrés en contact avec les inventeurs italiens.

Vous souhaitez réagir à cet article, nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse alaloupe@tf1.fr