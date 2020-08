Oxygénation, sudation... le masque est-il un obstacle pour les sportifs ?

Le port du masque est devenu obligatoire depuis cet été dans certaines rues et sur les marchés de milliers de villes de France. Une mesure destinée à endiguer l’épidémie de Covid-19 qui connait un rebond en France ces dernières semaines mais qui soulève des interrogations notamment pour les sportifs qui s’adonnent à la course dans les parcs publics.

Ainsi, beaucoup se plaignent de difficultés respiratoires et certains contournent l’obligation, quitte à écoper d’une amende de 135 euros. "C’est un peu compliqué, ça change les conditions, ça fait du mal. On vient de faire un tour, on a déjà l’impression d’en avoir fait deux" déplorent deux joggeurs interrogés par TF1. Pourtant, le masque n’entrave en rien la respiration selon Dr. Guillaume Braconnier, médecin généraliste à Lille : "S’il est à la norme NF ou CE, il laisse passer de l’oxygène, il n’y aura pas de problème de diminution de l’oxygénation sanguine, même en cas de course prolongée."