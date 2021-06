États-Unis : presque plus aucun décès du Covid-19 parmi les millions de vaccinés

Aux États-Unis, un peu moins de la moitié (45%) des Américains éligibles à la vaccination ont été entièrement immunisés, d'après les données gouvernementales arrêtées au 24 juin. Or, la part de cette population dans les services hospitaliers du pays, et parmi les décès, est devenue quasi-nulle. Associated Press a ainsi recueilli les chiffres gouvernementaux sur les formes graves du Covid-19 observées dans le pays pour le mois de mai. En se basant sur ces données, l'agence américaine a relevé que parmi les 853.000 personnes hospitalisées à cause du coronavirus le moins dernier, "moins de 1200" étaient vaccinées. Cela ne représente que 0,1% du total. Idem pour les décès. Seuls 150 des plus de 18.000 décès liés à la pandémie concernaient des patients immunisés. Soit 0,8% du total. Si l'impact exact de la vaccination contre les transmissions et les contaminations restent encore à quantifier - les données des nouvelles contaminations en Israël en sont la preuve - le vaccin Pfizer lutte donc bel et bien contre les formes graves et les décès.