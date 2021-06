Vaccination : où la France se situe-t-elle par rapport à ses voisins ? Un centre de vaccination dans un musée d'art contemporain, près de Turin (Italie) − Un centre de vaccination dans un musée, près de Turin (Italie)

VACCINATION – La France s’apprête à passer la barre des 50% de primo-vaccinés, ce qui la situe au 14e rang mondial. En Europe, force est de constater que la plupart de nos voisins ont déjà atteint cette couverture vaccinale.

Ce mardi 29 juin au soir, un Français sur deux aura reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Un résultat encourageant mais encore trop loin des 80 à 90% suffisants pour bâtir une immunité de groupe résistant aux variants du virus. Si le chiffre est symbolique et mérite d’être mentionné, il a déjà été franchi en réalité dans plusieurs pays d’Europe.

D’abord au Royaume-Uni, qui fait cavalier seul dans cette campagne en ayant administré majoritairement des doses d’AstraZeneca à sa population et qui a atteint ce seuil le 27 avril dernier. Au 26 juin, 44,3 millions de Britanniques étaient primo-vaccinés, soit 65,3% de la population. Mais l’approvisionnement national en flacons d'AstraZeneca n’explique pas tout. En effet, d’autres pays européens ayant passé les mêmes commandes que les Français peuvent se targuer d’avoir vacciné plus rapidement.

Le Royaume-Uni, la Belgique et l'Italie sur le podium

Comme le rapporte la base de données Our world in data, qui s'appuie sur les chiffres des différentes autorités de santé, la Belgique, l’Italie ou l’Allemagne affichent de meilleurs taux vaccinaux, avec respectivement 59,6% de Belges primo-vaccinés (6,9 millions), 55,1% d’Italiens primo-vaccinés (33,3 millions) et 53,2% d’Allemands primo-vaccinés (44,6 millions). Fin avril, l’Italie a rendu la vaccination obligatoire pour les soignants, ce qui a pu logiquement contribuer à augmenter la part de vaccinés au sein de sa population. L’Espagne fait également mieux à ce jour puisque 52% de ses habitants ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 24,3 millions de personnes. Madrid est d’ailleurs l’un de ceux vaccinant le plus en Europe, avec 1,04% de sa population recevant une dose chaque jour. À titre comparatif, 0,85% des Français se font administrer une dose quotidiennement.

Nombre de doses administrées quotidiennement pour 100 personnes de décembre 2020 au 27 juin 2021 en Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni − Capture d'écran / Our world in data

Plus à l’Est, la Hongrie, qui fait fi des recommandations de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et administre des vaccins chinois et russe, compte 5,4 millions de primo-vaccinés, soit 56,5% de sa population. Dans le pays, le dépassement de la barre des 50% le 19 mai dernier a d’ailleurs donné lieu à un ralentissement de la campagne puisque le taux n’a augmenté que de 6 points en plus d’un mois.

Mais toute l’Europe n’a pas devancé la France dans la campagne vaccinale. Ainsi en Pologne, seuls 16,6 millions d’habitants ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 44,1% de la population. La Grèce, elle, comptabilise 4,7 millions de primo-vaccinés, l’équivalent de 45,4% de sa population. Aujourd’hui, seuls quatre vaccins ont fait l’objet d’une homologation par l’EMA et sont sur le marché européen : les vaccins à ARNm Pfizer/BioNTech et Moderna, ainsi que AstraZeneca et Janssen.

Caroline Quevrain

