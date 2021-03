Comparer la course au vaccin contre le Sida et celle contre le Covid-19 est trompeur

Devant la multiplication des publications qui comparent en ligne le Covid et VIH, nous avons décidé de remettre en avant cet article publié début décembre actualisé et agrémenté des propos du professeur et chercheur Jean-Daniel Lelièvre.

La deuxième est le type d'infection que les deux maladies provoquent. L'une est persistante, l'autre est aiguë. En substance, cela signifie que pour le VIH, une fois le matériel génétique intégré dans les cellules, celles-ci persistent dans le corps. Au contraire, pour le Covid-19, le matériel génétique du virus n'est jamais rétro-transcrit et intégré. Ce qui facilite le contrôle de l'infection par l'organisme. En somme "le système immunitaire peut éliminer tout le virus. S'il y arrive, le virus ne circule plus dans l'organisme", résume Étienne Decroly.

Car si ces deux maladies sont des "virus", elles ont de nombreuses différences. À commencer par le fait qu'elles ne résultent pas d'une infection par des virus appartenant à la même famille. Ainsi, le VIH est un "rétrovirus", nous explique le spécialiste en virus émergents et nouveaux pathogènes, c'est-à-dire que la réplication de son génome nécessite la retranscription de son ARN en ADN capable de s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. Et sa "caractéristique principale" est qu'il s'attaque au système immunitaire. Bien que les coronavirus soient des virus ARN, ils ont une stratégie de réplication complètement différente et ne s'attaquent pas au système immunitaire.

La mécanique de ces deux virus est d'autant plus différente que dans le cas du Sida, on parle d'un virus dormant. Un "cheval de Troie", comme le désignent les chercheurs. Si on connait bien la famille des rétrovirus, celui-ci a en effet la capacité singulière d'être en latence. "Certaines cellules infectées n'expriment pas le virus et échappent ainsi à la détection par le système immunitaire."

Un fonctionnement et une propagation radicalement différents provoquent forcément des réponses distinctes. Dans le cas du Sida, la clé réside dans la quête d'"un vaccin qui doit être stérilisant". Il faut éviter toute infection et intégration de la maladie. Nécessaire contre le VIH, cette caractéristique n'est pas l'enjeu principal pour le Covid-19, pour lequel il faut essentiellement acquérir une immunité suffisante pour ne pas développer de formes sévères. En somme, pour prendre la conclusion d'Étienne Decroly : "Lorsqu'on combine rétrovirus, latence et système immunitaire affecté, le développement d'un vaccin devient forcément beaucoup, beaucoup plus complexe."

Jean-Daniel Lelièvre, chercheur au sein de l'Institut Mondor de recherche biomédicale (Inserm/Université Paris Est Créteil), partage ces réflexions. Il met en avant un point central : le fait que l'on puisse guérir du Covid-19 sans traitement. "Dès lors", explique-t-il, il suffit d'observer l'action des anticorps neutralisants, ceux qui agissent contre la fameuse protéine Spike. On savait quoi cibler." Il lui semble en tout cas absurde de comparer ainsi une pathologie avec une autre. "Rien qu'au niveau des cancers, il en existe qui sont très bien pris en charge et d'autres qui résistent aujourd'hui à la médecine. Celui du pancréas par exemple, fait des ravages."