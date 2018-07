Doliprane : les bons gestes à adopter si votre enfant a de la fièvre

Le traitement de référence pour soulager la fièvre reste le paracétamol. Un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) peut être prescrit en cas d’intolérance : l’ibuprofène chez les plus de trois mois et le kétoprofène chez les plus de 6 mois. Mais ces derniers ne doivent pas être utilisés en cas de varicelle, et avec prudence en cas d’infection bactérienne. En tous les cas, mieux vaut se tourner vers son généraliste ou son pédiatre.





Pour le paracétamol :

-si l’enfant pèse moins de 10 kg : 30 mg par kilo et par jour

-s’il pèse plus : 60 mg par kilo et par jour





Ces doses journalières doivent être divisées en quatre prises. Le délai minimal entre deux prises est de six heures.





Pour l’ibuprofène :

- 20 à 30 mg / kg et par jour, selon la prescription de votre médecin.





Pour le kétoprofène :

-2 mg/ kg et par jour, en 3 ou 4 prises.





A noter : l’aspirine est à proscrire à cause "d’un risque très rare mais potentiellement mortel de syndrome de Reye".





En prévention, l’autorité sanitaire recommande de conserver les pipettes et autres dispositifs dans l’emballage d’origine. Histoire d’avoir toujours en œil sur la bonne dose à donner votre enfant.