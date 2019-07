Paracétamol : un avertissement sur les boîtes

On trouve du paracétamol sur plus de 200 sortes de médicaments. En dix ans, la consommation de cet antalgique a augmenté de 53% dans l'Hexagone. La dose maximale autorisée est de trois comprimés de 1000 g par jour, avec des prises espacées de plusieurs heures. Désormais, ces informations seront affichées en gras sur les boîtes. Avant, elles étaient simplement écrites au dos des emballages.



