Malgré le Covid, les écoles d’infirmiers ont toujours la cote

Alors que les vœux formulés par les lycéens viennent tout juste de se clore sur Parcoursup, il apparait que le diplôme infirmier est toujours le plus convoité. Et ce pour la troisième année consécutive, depuis que les 330 instituts français en soins infirmiers (IFSI) ne sélectionnent plus sur concours mais par dossier, via la plateforme de vœux commune à diverses formations de l’enseignement supérieur.

Or, beaucoup d’entre eux ont été mis à rude épreuve depuis le début de cette épidémie en étant appelés en renfort dans les hôpitaux. En novembre dernier, plus de 70% des établissements de santé interrogés par la Fédération hospitalière de France (FHF) déclaraient s’appuyer sur la mobilisation des étudiants en santé plutôt que sur les jeunes retraités ou la réserve sanitaire. Et alors que la crise sanitaire dure, de nombreuses écoles ont craint que la filière ne soit désertée.

"La peur du Covid peut être un frein pour s’inscrire", concède-t-on à l’IFSI de l’hôpital de Coulommiers, en Seine-et-Marne, où le nombre de demandes était déjà en baisse au printemps 2020. "On s’attendait à une baisse des inscriptions à cause de l’épidémie", confie Francine Lemoine, directrice de l’IFSI de l’hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine). "Les soignants ont été mis à l’honneur sur la première vague avec un engouement particulier. Résultat, l’année dernière, on a eu plus de candidats que d’habitude. Un an après, les soignants ne sont plus vraiment applaudis, tout le monde en a marre et on a pensé que les jeunes, en écoutant les informations, soient démotivés par les difficultés du métier."

Dans cette école qui accueille une soixantaine d’étudiants par promotion, la crise a toutefois pu révéler les compétences de chacun, souligne la directrice : "On constate pour nos étudiants de première année qu’ils sont extrêmement agiles, ils ont développé une grande adaptabilité qu’ils n’auraient peut-être pas eue sans cette épidémie. Ils se sont retrouvés en stage, parachutés dans quelque chose que personne n’avait prévu".