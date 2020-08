Paris et Marseille classés en "zones actives" de circulation du virus : qu'est-ce que cela change ?

La ville de Paris et le département des Bouches-du-Rhône sont désormais considérés comme zone de "circulation active du virus" à la suite de la décision du Premier ministre prise par un décret du 13 août . Une décision motivée par la dégradation des indicateurs sanitaires, ces derniers laissant craindre une reprise de l'épidémie de coronavirus. Des pouvoirs plus larges sont ainsi donnés aux préfets pour lutter contre l'épidémie. Parmi eux, la possibilité de fermer des lieux publics ou de restreindre la circulation.

Le décret du Premier ministre accorde aux préfets de plus larges prérogatives. Les représentants de l'Etat pourront notamment "réglementer l'ouverture au public (...) d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion". Marchés, restaurants, cafés, musées, salles de spectacles, cinémas, etc., tous les lieux publics sont potentiellement concernés par une décision de fermeture ou une restriction d'accès.

Les déplacements pourraient également être contraints. Les préfets de Paris et des Bouches-du-Rhône ont en effet désormais la capacité d'"interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage", des mesures comparables à celles appliquées durant le confinement. Les déplacements "strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé" seraient toutefois autorisés.