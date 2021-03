"Participer à l'effort de guerre" : ces volontaires qui acceptent de tester les vaccins contre le Covid-19

Qui sont ces soldats de l'ombre ? Au total, 1200 Français et 30.000 personnes dans le monde testent le vaccin Janssen, la filiale belge du laboratoire américain Johnson & Johnson. Ces volontaires acceptent de participer aux essais cliniques qui portent sur ce quatrième sérum qui n'est pas encore sur le marché. S'il a été autorisé aux États-Unis, en Europe, une décision est attendue mi-mars. En France, les personnes qui le souhaitent peuvent intégrer la phase 3 de cet essai." Quand j'ai dit ça a mes enfants, qui sont adultes il y en a un qui m'a dit : 'Mais maman, t'es complètement folle'", raconte Marie-Pascale, 62 ans et sûre d'elle : "Je ne suis pas inconsciente, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses."

Pour la sexagénaire, participer à l'essai clinique était "une évidence". "Pour que la vaccination aille plus vite, il faut qu'il y ait des volontaires". Ceux que nous avons interrogés ont un point commun : ils font confiance à la science et à la médecine. Ils souhaitent jouer un rôle dans cette bataille contre le Covid-19. Contrairement à certaines idées reçues, leur motivation n'est pas financière. En effet, pour faire avancer la science, ces volontaires ne toucheront aucune rémunération, juste une indemnité de transport. "Je fais cela pour participer à cet effort de guerre collectif contre la maladie", explique Paul, que les caméras de TF1 ont suivi à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris.

Mais à quoi sert cet essai clinique ? Tout d'abord, rappelons ce que contient le sérum Janssen. Il s'agit d'un vaccin à vecteur viral basé sur une version atténuée du virus de la rhinopharyngite. Selon le fabricant, une seule dose est nécessaire. Le sérum s'est avéré efficace à 66% sur les formes modérées et sévères et à 85% pour les formes sévères. L'enjeu ? Savoir si avec une double injection à deux mois d'intervalle, cela permet d'augmenter la protection du patient. "L'une des questions que l'on se pose, c'est l'efficacité de ces vaccins sur les variants. Il est tout à fait possible qu'avec deux doses on augmente la protection contre ces variants", justifie Odile Launay infectiologue, responsable plateforme Covireivac (chargé de recruter les participants à l'essai).