Restos ouverts, pas de confinement et peu de malades... la recette de Monaco face au Covid

Nous cumulons en effet une série de handicaps. Tout d'abord, le fait que Monaco soit un territoire très urbanisé. Les habitants, par ailleurs, sont assez âgés, un peu plus en moyenne que sur le reste de la Côte d'Azur. On peut aussi remarquer que notre population est très internationale. Sans compter le fait que sur les 55.000 salariés du privé qui travaillent chez nous, 80% ne résident pas à Monaco.

LCI – Les chiffres de l'épidémie à Monaco sont encourageants par rapport à la France, avec un peu moins de 600 cas et une mortalité rapportée à la population près de 10 fois inférieure (3 décès depuis mars). Pourtant, on pourrait penser que la principauté est très exposée.

Il y a quelques jours, LCI démontait une fake news largement relayée sur les réseaux sociaux. Contrairement à ce qu'indiquaient des internautes, Monaco n'a en effet pas autorisé les traitements à base d'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19. À la suite de cet article, nous avons échangé avec le conseiller-ministre en charge des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger. Une manière de mieux comprendre la stratégie adoptée en principauté, où un couvre-feu a été préféré au reconfinement et où les commerces et restaurants restent ouverts.

Nous avons été très prudents lors du déconfinement, qui s'est effectué pas à pas. Nous avons été confinés lors de la première vague en même temps qu'en France, mais nous avons observé une stratégie dite du "Stop & go". Nous déconfinions certains secteurs et observions ensuite pendant 20 jours l'évolution de la situation avant de passer à l'étape suivante.

Quid du port du masque ?

Nous avons distribué gratuitement des masques en tissu à tous nos résidents [on en compte un peu plus de 38.000, NDLR]. On continue d'ailleurs : chaque mois, on envoie deux masques. Nous en avons aussi mis à disposition des entreprises, moyennant paiement, afin qu'elles puissent en fournir à leurs salariés. Le masque, on le sait, est un outil central et nous avons été capables de mettre en place cette mesure assez tôt.

Est-ce toujours d'actualité ?

Complètement. Dans les commerces, les ascenseurs, les circulations souterraines… Depuis la levée du confinement le 4 mai, le port du masque est obligatoire et contrôlé. Et très bien respecté. Attention, ce n'était pas toujours facile, durant l'été notamment, mais nous y veillons. Il a aussi été imposé dans tous les espaces clos ouverts au public, que ce soit les salles de spectacles, les cinémas... Dans certaines zones en extérieur aussi, où l'on observe des attroupements fréquents. Aujourd'hui avec la seconde vague, il est imposé partout, y compris à l'extérieur.

À Monaco, il n'a pas été décidé de reconfiner. On note aussi que les restaurants sont ouverts, ce qui interpelle en France où ce sujet se révèle sensible actuellement...

Après la réouverture des commerces au printemps, nous sommes en effet passés aux restaurants un mois plus tard. Avec un maximum de 6 personnes à table, ajusté par la suite à 8 puis 10 [et avec une réservation obligatoire, NDLR], tout en s'assurant qu'il y ait au moins un mètre cinquante d'une table à une autre. La musique a été proscrite, afin d'éviter que les gens aient à hausser la voix. Parler fort, c'est risquer d'émettre plus de postillons, et donc de répandre davantage de virus.