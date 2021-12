Pas de "lien direct" entre les troubles menstruels et la vaccination contre le Covid-19, selon l'ANSM

Depuis le début de la campagne vaccinale, plusieurs milliers de cas ont été signalés, faisant redouter un lien de cause à conséquence entre le vaccin et des troubles menstruels de deux types principaux : des saignements anormaux (métrorragies, ménorragies), ou retards de règles et aménorrhées. Survenus "aussi bien après la première, qu’après la deuxième injection", ils se sont pour la plupart avérés sans gravité sur la durée. Après les avoir étudiés, l'ANSM n'a pas pu trouver de lien direct entre ces cas et le vaccin, mais assure que "ces évènements restent sous surveillance".