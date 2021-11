Pass sanitaire : la date butoir du 15 novembre définitivement caduque

Depuis vendredi et l'adoption par le Parlement du projet de loi de "vigilance sanitaire", le possible recours au dispositif est toutefois permis jusqu'au 31 juillet 2022, sans qu'il soit pour autant acquis qu'il sera effectivement utilisé de façon continue jusqu'à l'été prochain.

Ce que prévoit le texte, c'est d'abord que "jusqu'au 31 juillet, nous pourrons, si et seulement si c'est nécessaire, encadrer l'activité des établissements recevant du public et exiger le pass sanitaire", avait ainsi détaillé mi-octobre le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, alors que le projet de loi controversé prolongeant le recours possible au dispositif venait d'être présenté en Conseil des ministres.

À noter toutefois que loi "vigilance sanitaire" ne fait que fixer ce cadre, et qu'il revient au Premier ministre de prendre ensuite un décret imposant la présentation du pass sanitaire pour accéder à certains lieux. Si la tendance épidémique actuelle laissait présager depuis plusieurs semaines l'application du dispositif au-delà du 15 novembre, Emmanuel Macron l'a officiellement confirmé ce 9 novembre et pour l'heure jusqu'à une date indéterminée.

"Tous les assouplissements un moment envisagés seront reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. Même si je sais combien cela est difficile", a déclaré le chef de l'État lors de son allocution. "Le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. L’application des gestes barrières qui protègent autant contre le COVID19 que contre les maladies contagieuses de l’hiver, doit aussi faire l’objet d’une attention accrue. Les contrôles pour l’application du pass sanitaire dans les établissements concernés et pour les entrées dans les ports, les aéroports, les gares, seront renforcés", a-t-il détaillé. Et d'insister : "C’est grâce à la vaccination, au pass sanitaire et aux gestes barrières que nous pourrons continuer de vivre, ne pas restreindre d’autres libertés et ne pas refermer d’activités."