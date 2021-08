Pass sanitaire : le délai élargi à 72 heures est jugé problématique selon des scientifiques

Cet assouplissement voulu par le ministre doit permettre de désengorger les centres de dépistage. Depuis l'annonce d'Emmanuel Macron et l'élargissement du pass sanitaire, les laboratoires et pharmaciens croulent sous les demandes. Ainsi, le ministre a d'ores et déjà prévenu dans les pages du Parisien que si une "vraie tension" était observée "sur les capacités de tests", le gouvernement déciderait alors de donner "la priorité à ceux qui présentent des symptômes ou qui sont cas contacts". Et non pas aux non-vaccinés désireux de se faire dépister. Seulement, si cette nouvelle mesure doit permettre de s'adapter à cette question "pratique", certains spécialistes estiment qu'elle rend le pass sanitaire inefficace. À l'instar de l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Directrice de recherches à l'INSERM, elle a dénoncé ce samedi une "usine à gaz qui ne protège pas les lieux clos". La pneumo-oncologue Clarisse Audigier-Valett décrit même un précieux sésame devenu une "passoire sanitaire".