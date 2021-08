Pannes pour générer les QR Codes : "Ça met sous pression les pharmacies qui n'ont pas besoin de ça en ce moment"

Deux pannes informatiques en moins de 24 heures. Ce vendredi 13 et samedi 14 août, les pharmaciens ne pouvaient plus délivrer de QR codes aux personnes venues se faire tester. "On ne connait pas avec certitude la cause des bugs qui se sont produits hier après-midi et ce matin", indique Philippe Denry le vice-président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF), à LCI ce samedi. "Mais, on peut imaginer une saturation des serveurs à cause de la forte demande de tests de la part des patients, donc d'une inflation des saisis des résultats, dont ceux d'hier, en retard."

Les professionnels de santé pensaient en effet que le problème était résolu depuis la veille, aux alentours de 23 heures, avant d'être à nouveau confronté au problème ce samedi matin, vers 9 heures."Ça a rebugué quand un maximum de pharmaciens se sont connectées ce matin", explique-t-il. "Actuellement ça refonctionne, mais c'est plutôt en va-et-vient."

Avant le week-end de départ en vacances, ce problème informatique "tombe extrêmement mal", déplore-t-il."ça met sous pression les pharmacies qui n'ont pas besoin de ça en ce moment, mais ça met aussi sous pression les personnes qui attendent d'avoir leur code pour pouvoir partir" ou pour prendre part aux activités soumises à la présentation du pass sanitaire, de plus en plus nombreuses depuis le 9 août.