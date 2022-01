Pass sanitaire : près de 800.000 personnes menacées par une désactivation, faute de dose de rappel

Attention, les règles concernant la validité du pass sanitaire vont bientôt changer. Le 15 janvier, tous ceux, âgés de 18 ans et plus, qui n'ont pas reçu leur dose de rappel dans les sept mois suivant leur dernière injection verront leur passeport suspendu. Depuis le 15 décembre 2020, la mesure est déjà appliquée aux 65 ans et plus.

Pour recevoir sa dose de rappel, il fallait calculer cinq mois après la seconde injection pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Depuis le 3 janvier, le gouvernement a réduit les délais. Chacun peut recevoir l'injection trois mois après avoir tendu le bras pour la dernière fois, et jusqu'à sept mois après, pour conserver son pass sanitaire. Si le rappel n'est pas reçu dans la période indiquée - entre trois et sept mois - le certificat de vaccination est désactivé au bout d’une semaine.

Toutefois, au 15 février, les délais vont encore changer. À compter de cette date, il faudra effectuer son rappel au maximum quatre mois, et non plus sept, après sa deuxième dose, pour prolonger la validité du passeport. Et si actuellement, il est toujours possible de faire des tests antigéniques ou PCR pour le conserver, cela ne sera bientôt plus le cas lorsque le pass sanitaire sera transformé en pass vaccinal. Le projet de loi permettant ce changement est, aujourd'hui, examiné par le Sénat avant de repartir dans les mains des députés pour une adoption définitive. Le gouvernement espère sa mise en application le 17 janvier au plus tard.