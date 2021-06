Pass sanitaire, QR code... 4 questions sur la sécurité de vos données personnelles

Dans le même temps, pour accéder aux rassemblements de plus de 1000 personnes, vous devez désormais présenter un pass sanitaire. Il atteste, via un QR code personnel qui s'affiche sur la même application mobile, que vous disposez d'un résultat de test au Covid-19 valide et négatif, d'un certificat de rétablissement de la maladie, ou d'un certificat de vaccination.

Sur le site dédié à l'application, l'exécutif précise que le QR code est "protecteur de la vie privée, car anonyme et conforme aux exigences de la Cnil". Le dispositif fonctionne grâce à un journal des visites qui "indique la liste des lieux que vous avez scannés." Le gouvernement assure que "les visites sont indiquées par des crypto-identifiants qui ne permettent en aucun cas de retrouver ni le nom, ni l’adresse des lieux visités". En outre, le procédé "garantit totalement l'anonymat et la sécurité", peut-on lire.

Dès lors, puisque la procédure est totalement anonyme et automatique, les restaurateurs et autres salles de sports chez qui vous auriez scanné un QR code n'ont pas accès à votre identité ou informations de santé. Il en est de même pour les services sanitaires.

Une fois qu'un utilisateur déclare volontairement avoir contracté la maladie, l'application "adresse au serveur central de TousAntiCovid (...) la liste des QR Codes scannés et associés à un horodatage, qui représente donc la liste des établissements qu’il a fréquentés." Le serveur central, lui, "transmet régulièrement à l’application une liste anonyme avec les informations des lieux qui présentent un risque". Finalement, "lorsque le téléphone identifie une concordance entre un des lieux fréquentés et un lieu signalé, il notifie l’utilisateur qu’il a pu être exposé."

Le gouvernement précise ainsi que "pour gérer la vérification du pass sanitaire, les documents de preuve disposeront d'un QR code qui pourra être flashé à l'aide de l'application TousAntiCovid Verif par les exploitants des établissements recevant du public ou organisateurs d'événements concernés par le pass." Et d'ajouter : "Cette application aura le niveau de lecture minimum avec juste les informations pass valide/invalide et nom, prénom, sans divulguer davantage d'information sanitaire."

Interrogé par Franceinfo , lundi 7 juin, le secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O, a assuré que, lors des contrôles de pass sanitaire, dans les lieux où il est exigé "ce que la personne verra avec son application de lecture, ce sera votre nom, votre prénom, votre date de naissance pour pouvoir vérifier votre identité, et elle saura soit que vous avez été malade et que vous êtes immunisé, soit que vous êtes vacciné, soit que vous avez un test PCR de moins de 48 heures."

Si les personnes scannant le QR code lié à votre pass sanitaire ne verront que des informations basiques - et donc non sensibles - les autorités sanitaires, elles, auront bien accès à vos données de santé. Car le Conseil constitutionnel a validé, le 31 mai, le projet de pass sanitaire du gouvernement, et avec lui le transfert des données de santé liées au Covid-19 vers le Système national de données de santé (SNDS). L'organisme, qui est géré par l'Assurance Maladie, "regroupe les principales bases de données de santé publiques existantes", précise la Cnil.

On trouve donc, dans ce SNDS, pour tout bénéficiaire de soin en France, "le sexe, mois et année de naissance, rang de naissance et lieu de résidence", ainsi que les maladies éventuellement contractées. En revanche, on n'y trouve pas le nom des patients, ni leur adresse.

En validant le pass sanitaire, fin mai, le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé que, afin d'éviter les griefs sur le respect du droit à la vie privée, les autorités doivent exclure les coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés du système national des données de santé.